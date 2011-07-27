Ізраїльська компанія утилізує пестициди на Харківщині

Ізраїльська компанія «Сі Буд Систем» почала роботи з вивезення і утилізації 420 тонн пестицидів і отрутохімікатів, які зберігаються на найбільшому складі Харківської області в Новій Водолазі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час наради з питання ліквідації пестицидів на території Нововодолазького району сказав заступник голови ОДА Валентин ДУЛУБ.

Він відзначив, за результатами трьох днів роботи упаковано і підготовлено до вивезення 60 тонн пестицидів. В цілому їх вивезення планується завершити за 2-3 тижні.

В.ДУЛУБ зазначив, що роботи ведуться в нічний час, щоб зменшити випаровування небезпечних для здоров`я хімічних речовин. За підсумками робіт склад, де зберігаються пестициди, буде повністю очищено, зокрема й від тари, в якій знаходяться хімікати.

За його даними, компанія «Сі Буд Систем» до кінця тижня також почне роботу з ліквідації 78 тонн пестицидів, які зберігаються на складах у Валковському районі області. Ліквідація пестицидів в Нововодолазькому і Валковському районах здійснюється в рамках програми Мінприроди з очищення України від небезпечних відходів.

За словами В.ДУЛУБА, після ліквідації складів у Нововодолазькому і Валковському районах на території Харківської області залишиться ще близько 280 тонн пестицидів. Він відзначив, що за рішенням сесії Харківської обласної ради на ліквідацію цих хімікатів виділено 6 млн. грн. В даний час на проведення цих робіт оголошено тендер. Почати роботи з ліквідації цих складів планується з 8 серпня.

«Із 8 серпня планується почати роботи з ліквідації 280 тонн пестицидів, що залишилися, на території Харківської області за рахунок коштів екологічного фонду Харківської області», - сказав В.ДУЛУБ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківській обласній санітарно-епідеміологічній станції, в цілому по області у 59 сховищах зберігається майже 749,1 тонн не придатних до застосування пестицидів і агрохимікатов. Найбільша їх кількість зберігається в Нововодолазькому (430,0 тонн), Валковському (96,9 тонн) і Богодухівському (70,4 тонн) районах. У 2010 році в області утилізовано 81,1 т непридатних пестицидів.

В облСЕС відзначили, що 26 із 59 місць зберігання не придатних до використовування пестицидів і агрохимікатов перебувають в незадовільному стані. Отрутохімікати на цих складах представляють небезпеку для життя і здоров`я людей.