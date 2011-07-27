Вінниччина: через отруєння грибами померли двоє пенсіонерів

У Вінницькій області двоє жителів с. Хомутинці Калинівського району померли внаслідок отруєння грибами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області.

Зокрема, 61-річна жінка та 68-річний чоловік були госпіталізовані до реанімаційного відділення центральної райлікарні після вживання самостійно зібраних грибів. Через декілька днів вони були перевезені до Вінниці, в обласну лікарню ім. Пирогова, де в реанімаційному відділенні померли.

Було встановлено що пенсіонери померли внаслідок вживання блідої поганки.