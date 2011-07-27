Вінниччина: через отруєння грибами померли двоє пенсіонерів
16:14, 27 липня 2011Новини регіонів
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Кілька днів боролися за життя
У Вінницькій області двоє жителів с. Хомутинці Калинівського району померли внаслідок отруєння грибами.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області.
Зокрема, 61-річна жінка та 68-річний чоловік були госпіталізовані до реанімаційного відділення центральної райлікарні після вживання самостійно зібраних грибів. Через декілька днів вони були перевезені до Вінниці, в обласну лікарню ім. Пирогова, де в реанімаційному відділенні померли.
Було встановлено що пенсіонери померли внаслідок вживання блідої поганки.
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