Вінниччина: через отруєння грибами померли двоє пенсіонерів

16:14, 27 липня 2011
Новини регіонів
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Кілька днів боролися за життя

У Вінницькій області двоє жителів с. Хомутинці Калинівського району померли внаслідок отруєння грибами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області.

Зокрема, 61-річна жінка та 68-річний чоловік були госпіталізовані до реанімаційного відділення центральної райлікарні після вживання самостійно зібраних грибів. Через декілька днів вони були перевезені до Вінниці, в обласну лікарню ім. Пирогова, де в реанімаційному відділенні померли.

Було встановлено що пенсіонери померли внаслідок вживання блідої поганки.

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