У Сумській області жінка померла від сказу: це перший випадок смерті людини від сказу в регіоні за останні 10 років.

Про це повідомляє сайт сумського тижневика «Данкор».

Обласний інфекціоніст Ірина ТРОЦЬКА відзначила, що діагноз «сказ» підтвердився вірусологічною експертизою.

За словами І.ТРОЦЬКОЇ, 41-річна жителька Роменського району звернулася за медичною допомогою, будучи вже хворою. Вона була доставлена ввечері 8 липня до Роменської ЦРЛ зі скаргами на задишку, оніміння кінцівок тіла і обличчя, неможливість ковтання рідини і слини. На другий день після госпіталізації жінка померла.

Після її смерті було встановлено, що до села, де проживала жінка, забігала лисиця. А на початку травня постраждалу укусив домашній кіт, який буквально за день помер. Але тоді жінка не звернулася по медичну допомогу.

Сьогодні ж проводиться вакцинація двом дітям і чоловіку постраждалої. У них симптоми хвороби не спостерігаються.