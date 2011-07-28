На Буковині сусід убив сусіда через "неправильний" паркан

У селищі Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області сусід вбив сусіда через неправильно встановлений паркан.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, труп 64-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили жителі селища та повідомили до міліції. Правоохоронці, виїхавши на місце трагедії, за скоєння злочину затримали 42-річного сусіда загиблого та його 37-річного товариша.

Як встановили працівники міліції, двоє чоловіків вживали спиртні напої, після чого старший з них згадав про неприязні стосунки з сусідом та про те, що той загородив парканом частину його городу. Тож вони вирішили удвох поговорити з чоловіком та «відновити справедливість».

Підігріті алкоголем чоловіки пішли до сусіда та почали його бити стільцем по голові, а після того як він упав, продовжили його добивати ногами, проламавши череп та ребра від чого потерпілий помер.

Підозрювані наразі затримані та перебувають в камерах ізолятора тимчасового тримання, а за фактом вбивства порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України.