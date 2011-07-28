На Тернопільщині буревій пошкодив 19 споруд

12:27, 28 липня 2011
Новини регіонів
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Буревій пошкодив 19 споруд у селі Іква Кремнецького району Тернопільської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, зокрема пошкоджено 12 житлових та 7 господарських будівель. При цьому у чотирьох житлових будинках зірвано дахи.

Розміри збитків, заподіяних стихією, встановлюються.

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