На Тернопільщині буревій пошкодив 19 споруд

Буревій пошкодив 19 споруд у селі Іква Кремнецького району Тернопільської області. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, зокрема пошкоджено 12 житлових та 7 господарських будівель. При цьому у чотирьох житлових будинках зірвано дахи. Розміри збитків, заподіяних стихією, встановлюються.

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