У Херсонській області загинула росіянка

У курортному селищі Залізний Порт Херсонської області загинула росіянка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 27 липня вдень навпроти бази відпочинку «Чорномор» було виявлено у воді біля берега тіло жінки. Встановлено, що громадянка Росії 1935 року народження відпочивала у пансіонаті «Прибой». Тіло направлено на судово-медичну експертизу.