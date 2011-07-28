У Херсонській області загинула росіянка

13:45, 28 липня 2011
Новини регіонів
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У курортному селищі Залізний Порт Херсонської області загинула росіянка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 27 липня вдень навпроти бази відпочинку «Чорномор» було виявлено у воді біля берега тіло жінки. Встановлено, що громадянка Росії 1935 року народження відпочивала у пансіонаті «Прибой». Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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