У Маріуполі - ще два випадки холери

У місті Маріуполі Донецької області на сьогодні було зареєстровано ще два нові випадки носійства холерного вібріона О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава - це чоловіки, 1987 і 1964 р.н., які перебували в контакті з вібріононосіями холера.

Про це повідомили УНІАН у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні наголошується, що станом на 28 липня всього в м. Маріуполі з 29 травня (початок спалаху) було зареєстровано 26 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 18 випадків вібріононосіїв такого ж збудника у клінічно здорових людей.

23 хворих і 11 вібріононосіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписані.

На сьогодні в м. Маріуполі перебувають на лікуванні троє хворих і семеро вібріононосіїв, стан їхнього здоров`я - задовільний. (Один вібріононосій готується до виписки з лікарні).

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації і ліквідації вогнища холери в м. Маріуполі продовжується, йдеться в повідомленні.