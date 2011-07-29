Вінниччина: у всіх сільських амбулаторіях буде стоматологія

Голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА доручив у кожній сільській амбулаторії обладнати стоматологічний кабінет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДЖИГА сказав сьогодні під час засідання колегії ОДА за підсумками першого півріччя 2011 року.

«Кожна сільська амбулаторія у Вінницькій області має бути обладнана сучасними стоматологічними кабінетами, тому що зараз у дітей у 14 років вже хворі зуби, а зуби – це основа здоров’я, основа харчування», - наголосив М.ДЖИГА.

Він переконаний, що для районного бюджету знайти 35-40 тисяч гривень, а саме стільки коштує обладнання для стоматологічного кабінету вітчизняного виробника, не повинно бути проблемою. «Діти мають обов’язково проходити огляд стоматолога двічі на рік», - переконаний голова облдержадміністрації.

Крім того, М.ДЖИГА доручив усім шкільним господарствам придбати вітамінну продукцію для школярів на 2011-2012 навчальний рік. «У кожній школі області кожна дитина в день має з’їдати по 2-3 яблука, а не харчуватись чіпсами та іншою шкідливою для організму продукцією. У нас в області достатньо яблук, щоб забезпечити ними школярів», - наголосив керівник області.

М.ДЖИГА також доручив до 1 вересня усім керівникам районів прозвітувати про підготовку шкіл до нового навчального року.