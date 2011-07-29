В Черкаській області шукають двох зниклих підлітків

У Канівському районі Черкаської області шукають двох зниклих дітей - 11-річних хлопчика та дівчинку, які приїхали на екскурсію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, за попередньою інформацією, двоє дітей 11-ти років приїхали до Канівського району у складі організованої групи з 13-ти однолітків з селища Драбів. Сьогодні вдень вони зникли під час зупинки на узбережжі Дніпра неподалік села Лепляве.

За словами керівника групи, останній раз хлопчика та дівчинку бачили, коли уся група та двоє супроводжуючих купалися в річці Дніпро. Коли діти зібралися біля автобуса з`ясувалося, що відсутні двоє дітей. Їх верхній одяг залишився на березі.

Співробітники районного відділу МНС та УМВС проводять пошуки на місцевості. На місце події виїхала група водолазних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.