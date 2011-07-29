В Україні знеструмлені 23 населені пункти

Станом на сьогоднішній ранок 23 населених пункти залишаються знеструмленими внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) в ніч з 27 на 28 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, залишилося відновити електропостачання у 18 населених пунктах у Київській області та 5 – у Чернігівській.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Загалом було знеструмлено 256 населених пунктів у п’яти областях.