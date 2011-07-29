Сумщина: рівень смертельного травматизму знизився наполовину

У Сумській області в I півріччі 2011 року аналіз стану промислової безпеки свідчить, що кількість травмованих на виробництві становить 91 осіб, що на 30 осіб менше, ніж у минулому році, а рівень смертельного травматизму знизився наполовину.

Таким чином, рівень загального травматизму знизився на чверть. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі управління Держгірпромнагляду у Сумській області.

Рівень смертельного травматизму на робочому місці за 6 місяців нинішнього року становив 3 випадки, тоді як в 2010 р. сталося 6 трагедій (-50%).

Це найкращий показник за останній час. Зокрема, дві людини загинули в Шостці на казенному заводі «Зірка» в результаті вибуху під час утилізації боєприпасів. Ще одна трагедія сталася в обласному центрі з продавцем ринку, що загинув у ДТП.

Протягом I півріччя поточного року в регіоні при здійсненні наглядової роботи було проведено понад 1,1 тисячі перевірок виробничих об`єктів, з яких третина - позапланові. Виявлено 7 тис. 553 порушення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці (за аналогічний період 2010 р. - 7 тис. 413 порушень).

Тимчасово зупинена робота 1 тис. 487 виробничих дільниць, об`єктів, обладнання, що становили загрозу життю або здоров`ю працюючих. За виявлені порушення на 758 працівників (з них 260 - керівники) накладено штрафи на загальну суму близько 67 тис. грн. До органів прокуратури направлено 15 подань про притягнення посадових осіб підприємств до відповідальності за порушення законів про охорону праці.