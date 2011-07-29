Сумщина: у 2011 році зросла кількість самогубств

У першому півріччі на Сумщині зареєстровано 229 самогубств, що на 26 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник обласного управління внутрішніх справ полковник міліції Петро ДЯЧЕНКО.

Зокрема, у регіоні з 229 самогубств п`ять скоєно дітьми, 29 – молодими людьми віком від 16 до 25 років, 83 – людьми віком 25-45 років, 112 – старше за 45 років. Найчастіше суїциди фіксуються у Роменському і Білопольському районах, а також у городах Ромни, Конотоп і Суми.

За словами начальника облУВС, у багатьох випадках причини добровільного відходу людей з життя залишаються невідомими, хоча, за висновками психологів, у молодих людей бажання накласти на себе руки найчастіше викликане сімейними обставинами, неподіленою любов`ю, ревнощами, конфліктами з батьками. У немолодих людей самогубства пов`язані, в основному, з наявністю невиліковних хвороб.

«До рішення добровільно піти з життя людину може підштовхнути алкоголь, депресія, зміни соціального статусу, відповідна література», - зазначив П.ДЯЧЕНКО.