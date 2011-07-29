Львівщина: сім’я отруїлася невідомою речовиною, діти померли
12:43, 29 липня 2011Новини регіонів
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Їхні батьки в реанімації
У Львівській області від отруєння невідомою речовиною постраждала сім`я: двоє дітей померли, їхніх батьків госпіталізовано в лікарню.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Львівській області.
Нещасний випадок стався вчора, 28 липня, в селі Нижнє Синьовидне Сколівського району. За попередньою причиною, родина постраждала від отруєння невідомою речовиною.
Шестирічний хлопчик та чотирирічна дівчинка загинули, а їхні батьки перебувають в реанімації Сколівської районної лікарні. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Проводяться дослідження щодо причини отруєння.
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