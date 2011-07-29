Херсонщина: двоє робітників отруїлися сірководнем

В Херсонській області двоє робітників отруїлися сірководнем.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області, нещасний випадок стався 28 липня о 17.45. До Каховської районної лікарні було доставлено двох чоловіків (1962 і 1993 років народження) - працівників одного з підприємств.

Як з’ясувалося, підприємство проводить ремонтні роботи на каналізаційних системах с. Коробки Каховського району. Під час проведення технічного обслуговування вигрібного колодязя працівники і отруїлися сірководнем.

Постраждалих госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні в стані середнього ступеню тяжкості.

Триває розслідування всіх обставин інциденту.