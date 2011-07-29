Черкащина: під час екскурсії потонули двоє школярів

Вчора о 15.30 поблизу села Ліплява Канівського району Черкаської області під час екскурсійної поїздки вихованців Драбівської школи мистецтв та відпочинку на річці Дніпро потонули двоє дітей (2000 р.н.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Тіла загиблих о 19-й год. було піднято на поверхню водолазами аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління МНС в Черкаській області.

Координацію пошукових робіт здійснювала оперативна група Управління МНС в Черкаській області.