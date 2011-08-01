Азаров пообіцяв побудувати в Макіївці сучасну лікарню

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв через рік-півтора побудувати в місті Макіївці Донецької області сучасну лікарню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора в Макіївці на брифінгу після відвідання в лікарні потерпілих в результаті аварії на шахті ім. Бажанова і побувавши безпосередньо на місці падіння скипового стовбура.

М.АЗАРОВ повідомив, що питання будівництва нової лікарні в Макіївці вже обговорювалось з головою Донецької обласної держадміністрації Андрієм ШИШАЦЬКИМ.

«Ми з ним домовилися побудувати в Макіївці сучасну лікарню, і ми це зробимо», - сказав прем`єр-міністр. При цьому він додав, що «вже зараз заплановано, і протягом року, максимум, півтора, Макіївка матиме сучасну лікарню».

М. АЗАРОВ також зазначив, що сьогодні в Макіївській лікарні №1 він «відвідав тих людей, яким пощастило вижити» в результаті обвалення стовбура.

«На щастя, вони (троє жінок-друкарок вантажного підйому, віком 58, 52 і 25 років - УНІАН) перебувають в достатньо задовільному стані, і прогнози щодо їхнього одужання добрі».

Як повідомляв УНІАН, 29 липня в місті Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова відбулося обвалення копра скипового стовбура – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер заввишки 68,7 метрів був побудований в 1953 році.

В результаті аварії загинули 11 працівників шахти і четверо (3 жінки і 1 чоловік) - одержали травми різного ступеня тяжкості.

Жінки, стан здоров`я яких лікарі оцінюють, як середній тяжкості, проходять лікування в міськлікарні №1 Макіївки, а постраждалий чоловік-електрослюсар у важкому стані перебуває в Донецьку, в центральній обласній лікарні ім. Калініна.