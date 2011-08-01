Влада передасть УПЦ МП будівлю лікарні в центрі Дніпропетровська

Дніпропетровська міська рада передасть у власність Української православної церкви Московського патріархату будівлю лікарні №10, розташовану на вул. Дем’яна Бєдного в центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

За його словами, рішення про передачу цієї будівлі, яка наразі є комунальною власністю, буде розглянуте на найближчій сесії Дніпропетровської міської ради.

«Будівля раніше належала церкві і за законом має бути повернута релігійній громаді. Її приміщення було пристосоване під лікарню, надалі лікарні в ньому не буде», - наголосив І КУЛІЧЕНКО.

Мер Дніпропетровська висловив сподівання, що церква відновить в цій будівлі Успенський собор, який раніше тут існував.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міськради Олександра РУДЯКА, наразі в місті починає реалізовуватися програма «оптимізації кількості лікарняних ліжок».

«За нормативами в Дніпропетровську має бути 69 ліжок на 10 тисяч населення, а у нас сьогодні 79,8 ліжок», - уточнив О РУДЯК.

За його словами, медперсонал лікарні планується працевлаштувати, оскільки в Дніпропетровську наразі дефіцит лікарів складає 25%, медсестер – 27%.