У Євпаторії затримали педофіла

У Євпаторії (Крим) за підозрою у згвалтуванні 8-річної дівчинки затримано 28-річного чоловіка, який, за попередніми даними, раніше був судимий за подібний злочин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського Управління МВС.

Встановлено, що чоловік підійшов до дівчинки 27 липня. Дитина проживає з 75-річною бабусею. Увечері жінка відпустила внучку погуляти в сусідському дворі, періодично виглядала у вікно і контролювала, чи все в порядку, а приблизно о 20-й годині вийшла на вулицю, але дівчинку не знайшла.

Пізніше дівчинка розповіла міліції, що до неї підійшов дядько, якого вона впізнала, оскільки той приходив до сусідки, і запропонував покатати на велосипеді. Дівчинка довірилася знайомому і погодилася.

Той вивіз дитину за місто і в кущах поглумився над дитиною. Після цього залишив дівчинку, а сам поїхав. Дитину підібрали на автодорозі й передали оперативному черговому міськвідділу небайдужі люди.

28 липня за підозрою у скоєнні злочину чоловіка затримали.

Порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України - згвалтування малолітньої.

За попередньою інформацією євпаторійських правоохоронців, у 2002 році затриманий вже був судимий за ч. 2 ст. 153 - насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах.

Проводиться перевірка.