У Маріуполі з холерного госпіталю виписано двох людей

У місті Маріуполі Донецької області з холерного госпіталю виписано двох людей (один хворий і один вібріононосій), і на сьогоднішній день нових випадків захворювання на холеру й випадків вібріононосійства цієї хвороби виявлено не було.

Про це повідомили УНІАН у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні зазначається, що станом на сьогодні, 30.07.2011 р., у м. Маріуполі з 29 травня (початку спалаху) було зареєстровано 26 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 18 випадків вібріононосійства такого ж збудника у клінічно здорових людей.

24 хворих і 12 вібріононосіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування й отримання 3 негативних результатів дослідження на холеру виписані.

На сьогодні в м. Маріуполі залишаються на лікуванні двоє хворих і шестеро вібріононосіїв, стан їхнього здоров`я - задовільний.

Проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо локалізації й ліквідації вогнища холери в м. Маріуполі триває, зазначається в повідомленні.