У Криму на полі виявлено 72 тис кущів коноплі

На околиці одного з селищ Криму на полі виявлено незаконний посів близько 72 тис. кущів коноплі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, встановлено, що це поле відкритого акціонерного товариства, яке орендує житель селища, 1952 р.н., приватний підприємець.

За даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).