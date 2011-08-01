Азаров пообіцяв добудувати корпус севастопольської ЛОР-лікарні

Уряд візьме участь у фінансуванні будівництва нового ЛОР-корпусу у складі міської лікарні №1 імені Пирогова у місті Севастополі.

Про це заявив у Севастополі прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

"У Севастополі має бути сучасна лікарня, яка надаватиме севастопольцям послуги, такі, як ми бачили в корпусі ендоваскулярної хірургії. І ми з вашим головою міськадміністрації домовилися, що третину витрат візьме на себе міський бюджет Севастополя, а дві третини - Уряд. Корпус ми побудуємо швидко, я думаю, ми разом відкриємо його через рік. А потім приведемо до ладу і весь лікарняний корпус міста Севастополя", - підкреслив М.АЗАРОВ.

За словами голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимира ЯЦУБИ, на будівництво нового корпусу ЛОР-лікарні необхідно близько 40 мільйонів гривень, із яких 30 млн. грн.. виділить Кабінет міністрів і 15 млн. - міськадміністрація.

*** Міську лікарню №1 побудовано у 1868 році, вона є однією з провідних медичних установ Севастополя. У ній розташовано стаціонар на 792 ліжка, також тут працюють 4 поліклініки та амбулаторія сімейної медицини. Лікарня є базою інтернатури для студентів вищих медичних закладів.