Чоловік до смерті забив палкою свого брата-інваліда

На Сумщині в одному із сіл Велико-Писарівського району 48-річний чоловік забив палкою до смерті рідного брата-інваліда, прикутого до ліжка.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, до чергової частини Велико-Писарівського райвідділу міліції зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку її матері, де мешкають ще два її рідні брати, знайшла мертвим одного з них.

На місце події одразу була направлена слідчо-оперативна група на чолі з першим заступником начальника УМВС області Михайлом ПАЛЬКІНИМ.

Правоохоронці встановили: 47-річний чоловік помер насильницькою смертю, що настала внаслідок отримання численних тяжких тілесних ушкоджень.

За словами матері загиблого, старший син полюбляв випити й кожного дня приходив додому напідпитку. Той день не був винятком: він прийшов до дому на підпитку і одразу почав вимагати грошей на горілку, а після відмови вдарив матір. Все це відбувалось на очах молодшого сина, який зробив братові зауваження. Нетверезий чоловік почав бити його палицею і таки забив до смерті.

Винуватця трагедії розшукали через два дні в сусідньому селі. У скоєному чоловік зізнався.

За даним фактом працівники внутрішніх справ порушили кримінальну справу.