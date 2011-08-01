Миколаївщина: двох дівчаток віднесло на матраці у море

У зоні відпочинку села Рибаківка Березанського району Миколаївської області на надувному матраці віднесло у відкрите море двох дівчаток: 10-ти й 11-ти років.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Управління МНС України в Миколаївській області.

Інцидент стався вчора, 31 липня, приблизно об 11.30 - дві подружні пари, які відпочивали на березі, помітили, що надувний матрац, на якому знаходилися їхні діти, віднесло у відкрите море.

Як зазначили в УМНС, одна з матерів пізніше пояснювала, що несподівано різко посилився вітер, і вона не встигла відреагувати на те, що матрац відносить у відкрите море. Водночас, за словами інших відпочивальників, які виявилися свідками події, батьки взагалі не звертали уваги на дітей. Сторонні люди, які першими звернули увагу на те, як швидко віддаляється матрац із дітьми, негайно подзвонили в службу порятунку, йдеться в повідомленні.

На допомогу прийшли співробітники підлеглої державної пожежної частини № 34 із охорони Березанського району, які наздогнали матрац приблизно на відстані 1,5 кілометрів від берега. Рятувальники під`їхали до дітей на моторному човні. Діти під час перебування у відкритому морі поводилися спокійно, ніхто у воду не впав. На березі на дівчаток чекали лікарі невідкладної допомоги, які їх заспокоїли й передали батькам.

За даними Центру пропаганди УМНС України в Миколаївській області, з початку нинішнього року в Миколаївській області потонули 44 людини, троє з них - діти.