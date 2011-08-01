Фонд Ахметова створює новий дитячий будинок сімейного типу

У Кривому Розі Дніпропетровської області за підтримки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» створюється новий дитячий будинок сімейного типу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, сьогодні родина СОКОЛЕНКІВ, в якій виховуються 6 дітей, з них 4 прийомні, переїде до нового просторого будинку, купленого за рахунок Фонду. На базі цієї родини з урахуванням нових умов, а це - житлова площа 132,6 кв. м, загальна площа 181,8 кв. м, 6 житлових кімнат, ділянка – 13 соток, сад, великий двір, поблизу лікарня, дитячий садочок, школа - буде створений дитячий будинок сімейного типу.

На черзі в рамках меморандуму про розвиток сімейних форм виховання у Дніпропетровській області, який був підписаний у травні Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» і обласною держадміністрацією, - створення ще двох дитячих будинків сімейного типу.

Також спільно з облдержадміністрацією, громадськими організаціями, незалежними експертами, представниками державних органів Фонд розробив для області стратегію реформування інтернатних закладів. Інформація про всіх дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківської опіки, але підлягають усиновленню, з області вже розміщена на порталі фонду з усиновлення http://sirotstvy.net.

Як зазначили також у Фонді, Дніпропетровська область стала першою в Україні областю, що підписала меморандум про співпрацю в рамках програми Фонду «Сирітству – ні!». У цьому регіоні проводиться активна робота з розвитку сімейних форм виховання – дитячих будинків сімейного типа і прийомних сімей. На даний час в області функціонує 42 дитячі будинки сімейного типу і 255 прийомних сімей, в яких виховуються 724 дитини.

У 2009 році в ДБСТ і прийомних сім`ях виховувалося 6,1% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи, від їх загальної кількості. У 2010 році цей показник зріс до 7,2%.