У Севастополі реконструюють першу міську лікарню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА.

«15 серпня почнуться роботи, будівельники розбиратимуть, демонтуватимуть стару будівлю корпусу, де розміщуються відділення ЛОР, щелепно-лицьової хірургії. До кінця цього тижня медики визначаються, де тимчасово розміщуватимуться ці відділення. Фінансування робіт почнеться найближчим часом», - сказав губернатор.

За його словами, як і пообіцяв прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час суботньої поїздки до Севастополя, дві третини суми, необхідної на реконструкцію відділення, фінансуватиметься з державного бюджету.

«Через рік, а це вже моя обіцянка і севастопольцям, і Миколі Яновичу, відкриватимемо новий корпус», - сказав В.ЯЦУБА.

«Ми маємо побудувати нові корпуси, зробити нормальну, головну лікарню міста. 40 млн. грн. дає державу, близько 12 млн. грн. виділятимемо з міського бюджету. Це один із головних підсумків робочої поїздки до Севастополя прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА», - сказав В.ЯЦУБА.

Він зазначив, що всі проблеми медицини слід вирішувати в комплексі. «Це не лише нові корпуси і матеріально-технічне оснащення, це й бюджетне фінансування. Ненормально, коли 87% бюджетних коштів йде на виплату зарплати. Скільки ж хворим залишається? На ліки, на харчування, на утримання? Необхідно змінювати цю ситуацію. Як і бездумний щорічний розподіл, вірніше, розпилювання коштів по різних об`єктах - по трішки на різні лікарні, поліклініки. Гроші розсмоктуються, результату не видно. Також потрібно терміново купувати нові машини “швидкої допомоги”», - зазначив В.ЯЦУБА.

*** Міська лікарня №1 побудована в 1868 році, вона є однією з провідних медичних установ Севастополя. У ній розташовано стаціонар на 792 ліжка, також тут працюють 4 поліклініки і амбулаторія сімейної медицини. Лікарня є базою інтернатури для студентів вищих медичних закладів.