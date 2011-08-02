У Маріуполі з холерного госпіталю виписано ще одну людину

До Маріуполя Донецької області з холерного госпіталю виписано ще одного вібріононосія, і на сьогоднішній день нових випадків захворювання на холеру і вібріононосіїв цієї хвороби виявлено не було.

Про це УНІАН повідомили у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні зазначається, що станом на 1 серпня в Маріуполі з 29 травня (початок спалахи) було зареєстровано 26 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава, і 18 випадків вібріононосіїв такого самого збудника у клінічно здорових людей.

24 хворих і 13 вібріононосіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування і отримання трьох негативних результатів дослідження на холеру виписано.

На сьогодні в госпіталі залишаються на лікуванні двоє хворих і п`ять вібріононосіїв, стан їхнього здоров`я задовільний.

За інформацією Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, вчора працівниками Маріупольського міськуправління МНС було проведено агітаційний рейд річками Кальчик і Кальміус з метою інформування про заборону купання, ловлі риби та її споживання. Також під час рейду було поширено 20 відповідних листівок і проведено бесіди з відпочивальниками щодо профілактики захворювання на холеру.

В даний час проведення комплексу протиепідемічних заходів і моніторинг ситуації тривають.