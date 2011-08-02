У Тернополі оголошене штормове попередження

У Тернополі сьогодні оголошене штормове попередження.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію розповсюдила прес-служба міської ради.

У ній вказано, що сьогодні у місті очікують сильні дощі з грозами, також очікуються шквали від 15 до 20 метрів за секунду та сильний град.

Жителів міста мерія закликала обмежити перебування на вулиці під час негоди та спілкування по мобільних телефонах, а власників транспортних засобів – бути уважними та обережними на дорозі.

Водночас обласне управління МНС попередило про ріст рівня води у річці Дністер у Заліщицькому районі на 0,7-1,3 м у зв’язку із сильними тривалими дощами.

Як уже повідомляв УНІАН, 30 липня у Тернополі внаслідок злив було затоплено будівлі на вул. Микулинецькій, Оболоння, Стадникової, Галицькій, Живова та Липовій, де під час сильних дощів дренажні системи не спроможні пропустити велику кількість води. Аби подолати наслідки негоди рятувальники працювали усю ніч, оскільки повідомлення про підтоплення надходили до рятувальників із всіх мікрорайонів міста.

Внаслідок зливи також було відмінено футбольний матч команд другої ліги «Нива» (Тернопіль) – ФК «Суми», оскілки футбольне поле цілковито затопило.