Вінниччина: 5-річний хлопчик випав з вікна третього поверху

У м.Жмеринка Вінницької області внаслідок падіння з третього поверху житлового будинку 5-річний хлопчик госпіталізований з тяжкими ушкодженнями голови у реанімацію районної лікарні.

Про це повідомляє прес-служба УМВС у Вінницькій області.

Першого серпня 2011 року близько 11 години 5-річний хлопчик випав з вікна третього поверху житлової квартири.

Постраждалого було доставлено каретою швидкої допомоги в реанімаційне відділення Жмеринської центральної районної лікарні з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма голови та струс мозку.

Стан потерпілого оцінюється як тяжкий.