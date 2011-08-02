Вінниччина: 5-річний хлопчик випав з вікна третього поверху
12:18, 02 серпня 2011Новини регіонів
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Стан потерпілого тяжкий
У м.Жмеринка Вінницької області внаслідок падіння з третього поверху житлового будинку 5-річний хлопчик госпіталізований з тяжкими ушкодженнями голови у реанімацію районної лікарні.
Про це повідомляє прес-служба УМВС у Вінницькій області.
Першого серпня 2011 року близько 11 години 5-річний хлопчик випав з вікна третього поверху житлової квартири.
Постраждалого було доставлено каретою швидкої допомоги в реанімаційне відділення Жмеринської центральної районної лікарні з діагнозом відкрита черепно-мозкова травма голови та струс мозку.
Стан потерпілого оцінюється як тяжкий.
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