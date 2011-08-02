У виритій комунальниками ямі потонула дворічна дівчинка

У Криму дворічна дівчинка потонула в накопичувальній ямі, яка вже довгий час перебувала в розритому стані - працівники житлово-комунального господарства мали намір проводити ремонтні роботи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Криму.

Трагедія сталася днями у приватному домоволодінні в селі Новоолексіївка Красногвардійського району.

Співробітники міліції направили матеріали перевірки до районної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Київського району Сімферополя нещодавно порушила кримінальну справу за фактом порушення техніки безпеки через смерть жителя Сімферополя, який впав до виритої під електричну опору ями, яку працівники фірми не захистили і не освітили.