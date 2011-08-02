Херсонщина: троє осіб отруїлися каналізаційними газами

У Херсонській області троє комунальників отруїлися випаровуваннями під час ремонту в каналізаційному колекторі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 1 серпня близько 9.00 бригада слюсарів КП «Новоолексіївське домоуправління» у складі трьох осіб – два слюсарі (1948 і 1951 років народження) разом з 51-річним головним інженером підприємства, прибула для очищення каналізаційного колектору від сміття і проведення ремонтних робіт. Під час роботи в колекторі 63-річний робітник знепритомнів, йому на допомогу спустився його напарник, який також знепритомнів. Головний інженер спробував їм допомогти, але, відчувши запаморочення, покликав на допомогу водія, якого разом з мешканцями сусіднього будинку врятували потерпілих і викликали «швидку».

63-річного слюсаря госпіталізовано до Генічеської райлікарні з діагнозом «отруєння каналізаційними газами». Інші від госпіталізації відмовилися.

Проводиться розслідування за фактом отруєння робітника.

Нагадаємо, що це вже другий випадок за останні 5 днів. 28 липня поточного року до приймального відділення Каховської районної лікарні було доставлено двох чоловіків 1962 і 1993 років народження – працівників одного з місцевих підприємств, яке проводить ремонтні роботи на каналізаційних системах у селищі Коробки Каховського району. Під час проведення технічного обслуговування вигрібного колодязя працівники одержали отруєння сірководнем. Постраждалі були госпіталізовані у реанімацію лікарні у стані середньої тяжкості.