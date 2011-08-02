У Севастополі втричі більше одружувалися, ніж розлучалися

У Севастополі в першому півріччі цього року зареєстровано 1220 шлюбів і 399 розлучень. Рівень укладення населенням шлюбів знизився з 6,7 шлюбів на 1000 жителів у січні-червні 2010 року до 6,4 шлюбів у січні-червні 2011 року, але залишається одним із найвищих показників в Україні. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні статистики в місті Севастополі.

Середній вік жінок при вступі до шлюбу становив 29,9 роки, тоді як чоловіків – 32,9. Найактивніше жінки виходять заміж у віці 20–24 роки (33% від усіх шлюбів, укладених у січні-червні 2011 року), чоловіки частіше одружуються у віці 25–29 років (30,2%). Разом із тим, мають місце ранні й пізні шлюби. Так, за січень-червень 2011 року одружилися 5 дівчат у віці до 18 років, і 4 хлопців у віці до 19 років. У віці 60 років і старше уклали шлюби 46 чоловіків і 23 жінки. Із загальної кількості укладених шлюбів за цей період 66,8% чоловіків і 65,7% жінок одружилися вперше в житті. Із загального числа тих, хто взяли шлюб, 23 жінки і 3 чоловіки уклали шлюб із іноземцями – громадянами Великої Британії, Болгарії, США, Німеччини, Греції, Ізраїлю та інших країн.

Рівень розлучень у першому півріччі 2011 року становив 2,1 розлучення на 1000 населення. Найчастіше розпадаються шлюби тривалістю 0–4 роки (40,4% від усіх розлучень за січень-червень 2011 року), при цьому середня тривалість розірваних шлюбів становить 10,4 роки.