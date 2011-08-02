Полтавщина: у таборі у 48 дітей ще є симптоми РВІ

У селі Михайлівка Диканського району Полтавської області у дитячому оздоровчому закладі “Супутник” станом на 1 серпня виявлено 48 дітей із симптомами респіраторної вірусної інфекції, що передається повітряно-крапельним шляхом.

Як повідомляє офіційний сайт Міністретсва освіти і науки, молоді і спорту, в 11 хворих виявлений антиген аденовірус, заключний діагноз встановлюється. У відомстві ще раз підкреслили, що інформація щодо харчового отруєння дітей у таборі не відповідає дійсності.

«У таборі знаходиться 173 дитини, в ізоляторі дітей немає. Встановлений медичний нагляд за всіма дітьми, проводиться огляд дітей і термометрія. Діти, які мали симптоми захворювання, отримавши вчасно медичну допомогу почуваються добре. Табір працює у звичному режимі», – йдеться у повідомленні.

За результатами лабораторних досліджень, проведених у «Супутнику» Полтавською обласною санітарно-епідеміологічною службою, порушень не виявлено ні у забезпеченні водою, ні у харчуванні, ані в умовах проживання і відпочинку дітей.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Управління МНС на Полтавщині повідомило, що 50 дітей із оздоровчого табору «Супутник» звернулися до медпункту за допомогою із симптомами: біль у горлі, рвота, підвищена температура (37,5-37,8 ºС).

Дітям було встановлено діагноз – «вірусна інфекція». Їм на місці була надана медична допомога, до лікарень дітей не відправляли.

У таборі розпочали роботу фахівці Полтавської міської санепідемстанції і медичних закладів Полтави.

Через паніку, що виникла, батьки забрали із табору дітей, станом на 1 серпня у «Супутнику» перебувало лише 173 дитини із 303.