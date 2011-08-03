Донеччина: виявлено й знищено 4 тис кущів конопель

У Донецькій області співробітники СБУ виявили й знищили 4 тис. кущів конопель.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі управління Служби безпеки України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, незаконні посіви конопель знаходилися на території Слов`янського району Донецької області. Плантація площею майже 1,5 гектара була ретельно прихована в лісосмузі далеко від населених пунктів. Крім того, біля плантації у тимчасовій споруді співробітники СБУ спільно з працівниками міліції виявили висушені коноплі та інструменти, призначені для культивування й догляду за рослинами. Правоохоронці вилучили близько 4 тисяч кущів і затримали 32-річного господаря ділянки, який вирощував коноплі й виготовляв із них «канабіс». Як з`ясувалося, цей чоловік уже був раніше судимий за скоєння аналогічного злочину.

За матеріалами СБУ органами міліції порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку або конопель) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.