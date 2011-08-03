У кримські ліси поки не пускають

Лісові масиви Криму будуть дозволені для відвідування, коли спаде загроза пожеж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор СІВЕЦЬ.

«По Криму стоїть п’ятий рівень пожежонебезпеки, і звичайно, що взагалі нікого не пускають у лісових масив. Як тільки там пройдуть дощі, як тільки напруга спаде, то звичайно до лісу зможуть мандрувати», - сказав В.СІВЕЦЬ.