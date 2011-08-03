У Маріуполі з холерного шпиталю виписані усі хворі

У місті Маріуполі, що на Донеччині, з холерного шпиталю виписані усі хворі, на лікуванні залишаються лише п`ятеро вібріоносіїв холери.

Про це УНІАН повідомили у санітарно-епідеміологічній станції Донецької області.

У повідомленні наголошується, що станом на 2 серпня, у Маріуполі з 29 травня (від початку спалаху холери) було зареєстровано 26 випадків захворювання на холеру, викликаних холерним вібріоном О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовари Огава і 18 випадків вібріоносіїв такого ж збудника у клінічно здорових людей.

26 хворих і 13 вібріоносіїв у зв`язку з одужанням після завершення лікування й отримання 3 негативних результатів дослідження на холеру виписані.

Зараз триває проведення профілактичних і протиепідемічних заходів по локалізації та ліквідації осередку холери у Маріуполі, сказано у повідомленні.