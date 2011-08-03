Харківщина: на трасу вилилося близько тонни соляної кислоти

15:22, 03 серпня 2011
Новини регіонів
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В результаті аварії

На автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу села Коробочкіно Чугуївського району Харківської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди перекинулася вантажівка, яка перевозила розчин соляної кислоти.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, ДТП сталося вчора близько 21.50.

За даними міліції, 40-річний водій вантажного автомобілю «Dоng Feng» перевозив три пластикові ємності розчину 10-відсоткової соляної кислоти, вагою близько 1 тонна кожна. Неподалік від села Коробочкіно водій не впорався з керуванням і автомобіль, з’їхавши у кювет, перекинувся.

У результаті цього були пошкодженні дві бочки та сталося витікання близько однієї тонни розчину.

Працівники міліції оточили місце розливу кислоти і весь час, доки велися роботи з нейтралізації небезпечної речовини, здійснювали його охорону. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, рух транспорту не припинявся, загрози безпеці громадян та навколишньому середовищу немає.
 

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