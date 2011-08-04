У Донецьку п’яний чоловік поранив на вулиці однорічну дитину, яка гуляла зі своєю мамою.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, за даними правоохоронців, 38-річний місцевий житель, без постійного місця роботи, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, із незареєстрованого спецзасобу, призначеного для стрільби гумовими кулями, на вулиці здійснив постріл у бік 33-річної місцевої жительки, яка неподалік гуляла разом із своїм однорічним сином.

У результаті цього хлопчик отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.

Вжитими заходами правопорушника затримано. Спецзасіб вилучено. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).