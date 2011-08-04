Іноземцю за організацію наркоторгівлі в Тернополі дали 8 років

У Тернополі іноземця, який організував продаж у місті амфетаміну, засуджено до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, вироком суду також позбавлено волі і двох його спільників, відповідно, на 5 та 4 роки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2010 року оперативники Управління боротьби з організованою злочинністю знешкодили угруповання, яке займалася продажем наркотиків поблизу розважальних закладів та нічних клубів міста. Очолював групу 40-річний мешканець міста Вроцлав, який постачав амфетамін з Польщі. У Тернополі він познайомився із двома 32-річними місцевими жителями, які і збували розфасований на дози у поліетиленових пакетиках наркотик.