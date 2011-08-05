У Маріуполі з підозрою на холеру госпіталізовано росіянку

У Маріуполі Донецької області з підозрою на холеру госпіталізовано громадянку Російської Федерації, яка перебувала на відпочинку на Азовському узбережжі.

Цей факт підтвердила УНІАН заступник головного державного санітарного лікаря Донецької області Тамара БЕЛОМЕРЯ.

За її словами, росіянка "отримує необхідне лікування".

За інформацією Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, ця російська туристка, 1960 року народження, із 23 липня по 1 серпня відпочивала в пансіонаті «Будівельник-2» у селі Мелекіно Першотравневого району і за медичною допомогою звернулася 2 серпня.

В Управлінні МНС нагадали, що з 29 травня (початку спалаху) в Донецькій області було зареєстровано 27 випадків захворювання на холеру, з них 26 хворих - в місті Маріуполь і один хворий - у Волноваському районі. Крім того, було зафіксовано 18 випадків вібріоносіїв холерного вібріона.

На даний час всі хворі на холеру виписані з холерного госпіталю, а на лікуванні знаходяться 5 вібріоносіїв.