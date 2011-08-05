У Севастополі пляжі та морська вода занепокоєння не викликають

Фахівці Санітарно-епідеміологічної служби Севастополя нинішнім літом не бачать «якихось великих проблем зі станом морської води», і санітарно-гігієнічний стан пляжів міста у них «особливого занепокоєння не викликає».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам начальник відділу санітарно-гігієнічного моніторингу Севастопольської СЕС Володимир СМИРНОВ.

За твердженням представника міської СЕС, стан морської води на всіх міських пляжах досліджується щотижня, в основному на бактеріологічний показник, а також на санітарно-хімічний. «Зараз посилено контроль щодо холерного вібріона, у зв`язку з випадками виявлення у Маріуполі. Але літо не таке спекотне, як торік, і в цілому ми цього року не бачимо якихось великих проблем з морською водою », - сказав В.СМИРНОВ.

Єдине, за інформацією начальника відділу, 20 липня на пляжі «Кришталевий» було виявлено відхилення якості морської води за мікробіологічними показниками, у зв`язку з чим головним лікарем СЕС Ленінського району було винесено постанову про тимчасову заборону купання. Однак, як додав В.СМИРНОВ, «при повторних пробах води були отримані хороші результати, і ця постанова була скасована».