Понад третину проб води з Дніпра не відповідає нормам

Більш як третина проб води з Дніпра у Запоріжжі не відповідає нормам за бактеріологічними показниками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії з посиланням на головного лікаря міської санепідемстанції Володимира ХОМУТОВА, «при здійсненні контролю за якістю води в Дніпрі в місцях організованого і неорганізованого відпочинку населення зареєстровано 36,7% відхилень від гігієнічних нормативів за бактеріологічними показниками».

При цьому, за даними В.ХОМУТОВА, «бактеріологічні показники води річки Дніпро і «Веслувального каналу» упродовж всієї оздоровчої зони Комунарського району Запоріжжя перевищують показники санітарних норм і правил у десятки і сотні разів».

На сьогоднішній день санепідемстанцією водокористування в районі оздоровчої зони цього району міста (що розташоване нижче за інші за течією Дніпра) заборонено.

Як повідомлялося, вчора головний санітарний лікар Києва Ярослав ОРТИНСЬКИЙ заявив, що в Києві закрили для купання всі пляжі, оскільки вода в Дніпрі не відповідає нормам за бактеріологічними показниками. Якість води погіршилась через зливи.