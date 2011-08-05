Одещина: робітники отримали опіки каустичною содою

На заводі в Одеській області двоє робітників отримали хімічні опіки ніг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 3 липня о 10.30 від чергового райдержадміністрації надійшло повідомлення про те, що в с. Степанівка Роздільнянського району на спільному підприємстві «Вітмарк Україна» в цеху з розливу соку в упаковки тетрапак два механіки віком 49 і 42 років дістали опіки ніг.

Як з`ясувалось, чоловіки ремонтували машини з розливу соку. В цей час перекинулась 200-літрова діжка, що стояла неподалік. В ній зберігалась каустична сода для дезінфекції розливних машин. У результаті контакту із содою 43-річний чоловік отримав опіки 8% поверхні тіла, 49-річний - 5%.

У даний час постраждалі перебувають у травматологічному відділенні Роздільнянської районної лікарні, стан їх здоров`я задовільний.