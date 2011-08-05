Херсонщина: знайшли тіло 4-річного хлопчика, що загубився 1 серпня

У Херсонській області знайшли тіло 4-річного хлопчика, який загубився 1 серпня під час випасу худоби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області, тіло дитини 3 серпня близько 23.55 було знайдено місцевим жителем у воді Ягорлицької затоки в районі між селами Очаківське і Краснознаменка у Голопристанському районі.

Причини смерті дитини поки не повідомляються.

За фактом загибелі дитини проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня під час випасу разом з дідом худоби біля селища Очаківське Голопристанського району зник 4-річний хлопчик.

У пошуках зниклої дитини були задіяні понад 100 осіб.

Село Очаківське знаходиться на відстані 1 км від Ягорлицької затоки Чорного моря.