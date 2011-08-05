У Криму жінка потрапила до реанімації після укусу каракурта
У Криму жінку вкусив отруйний павук, постраждалу госпіталізовано в реанімацію.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Кримського управління МНС.
Інцидент стався у Ленінському районі півострова вдень 4 серпня.
Каракурт укусив 60-річну жінку у дворі приватного будинку.
Карета «швидкої допомоги» відвезла постраждалу до лікарні. Медики оцінюють її стан як тяжкий.
Міністерство охорони здоров`я Криму 1 серпня повідомляло про 10 постраждалих від каракуртів в регіоні з початку року.
За даними медиків, укушене місце може не запухати. Через деякий час на місці укусу виникає інтенсивний різкий біль, який поширюється на живіт, груди і поперек, ускладнюється дихання. Настає сильне психічне збудження, укушений відчуває сильне занепокоєння і страх. Нерідкою є задуха.