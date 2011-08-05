На Тернопільщині скажений лис напав на корову.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора у селі Тилявка Шумського району.

Після того, як лис укусив корову, його впіймали, убили, а тушку направили до ветеринарів, які виявили у лиса збудник сказу.

Зараз приймається рішення щодо утилізації корови, а також обстеження приватних господарств, на які теж міг проникати лис.

Як повідомляв УНІАН, у липні на Тернопільщині у місті Скалат Підволочиського району було госпіталізовано 10 осіб, які контактували зі скаженим собакою, для курсу вакцинації від сказу. Цей пес вкусив 10-річну дівчинку, а невдовзі здох.

У червні в селі Сапанів Кременецького району від сказу загинули дві корови.