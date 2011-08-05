Чернігівщина: до відповідальності притягнуто працівників СЕС

На Чернігівщині прокуратура притягнула до відповідальності 14 працівників санітарно-епідемічної служби за неналежний нагляд у дитячих оздоровчих закладах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, перевірки прокуратури органів Державної санітарно-епідеміологічної служби засвідчили неналежний санітарно-епідемічний нагляд в дитячих оздоровчих та закладах громадського харчування області.

Факти неналежного контролю санітарно-епідеміологічної служби за якістю харчування, термінами зберігання продуктів, дотримання санітарних та технологічних правил при організації харчування встановлено в оздоровчих таборах та закладах громадського харчування Чернігова, Прилук, Сосницького, Козелецького, Куликівського, Ріпкинського районів області.

У цілому за результатами перевірки прокуратурою внесено 23 документи реагування, за якими до відповідальності притягнуто 14 працівників санепідемслужби.

Прокурорська перевірка також встановила, що лише після харчового отруєння 21 дитини у дитячому фізкультурно-спортивному таборі "Колос" Менського району санітарно-епідемічним обстеженням в закладі виявлено грубі порушення санітарних норм.

Прокурор Менського району порушив кримінальну справу за фактом невиконання працівниками табору обов’язків щодо охорони здоров’я дітей, також притягнуто до дисциплінарної відповідальності 4 працівники районної санепідемстанції.