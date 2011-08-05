СЕС забороняє купання на 4 з 11 столичних пляжів

У Києві на сьогодні тимчасово заборонено купатися на 4 з 11 пляжів та на 10 зонах відпочинку біля води.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Комунальне підприємство «Плесо» нагадує, що через перевищення санітарних показників за результатами дослідження води поверхневих водоймищ у червні-липні від районних СЕС отримано постанови про тимчасову заборону купання на 7 столичних пляжах з 11 існуючих.

Однак, станом на 3 серпня 2011 року рішеннями Головного державного санітарного лікаря Дніпровського району дозволено купання на пляжах «Дитячий», «Золотий» та «Венеція».

Таким чином, сьогодні тимчасово заборонено купатись на 4 пляжах: «Передмістна слобідка», «Молодіжний», «Тельбін», «Центральний» та на 10 зонах відпочинку біля води: «Довбичка», «Русанівська коса», «Березняки», «Горбачиха», «Галерна», «Дніпровська рив’єра», «Троєщина», «Десенка», «Верхня» та «Наталка».

Заборону купання у водоймах буде відмінено за рішеннями районних СЕС, після нормалізації показників проб води.

КМДА нагадує, що відповідно до розпорядження КМДА «Про підготовку зон відпочинку до літнього сезону 2011р.», такі зони відпочинку як «Сонячна», «Веселка», «Совська балка» та «Синєозерна» увійшли до списку водойм, не рекомендованих для купання, через невідповідність санітарним нормам, недостатній водообмін та відкритий зливостік.