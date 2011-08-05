На Прикарпатті від укусів змій постраждали двоє людей
16:35, 05 серпня 2011Новини регіонів
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Стан середньої тяжкості
На Прикарпатті від укусів змій постраждали двоє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МНС в Івано-Фрранківській області, вранці 4 серпня до реанімаційного відділення Верховинської центральної районної лікарні після укусу змії госпіталізовано 54-річну жительку села Шибене. Стан потерпілої - середньої тяжкості.
Того ж дня 62-річного жителя Яблунева Косівського району змія вкусила у ліву руку, коли той складав сіно на власній присадибній ділянці. Потерпілого доставили до Косівської центральної районної лікарні. Його стан наразі задовільний.
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