У Києві виготовлятимуть альтернативу "хлорки"

У Києві побудують два заводи з виробництва гіпохлориту натрію, що дасть змогу ефективно очищати та знезаражувати воду.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сказав голова правління ПАТ «АК «Київводоканал» Валерій ЧЕНЧЕВИЙ.

Як зауважує прес-служба, на відміну від хлору, гіпохлорит натрію безпечний при зберіганні та перевезенні.

«Сьогодні у місті я би визначив дві основні проблеми, зокрема, це модернізація очисних споруд та будівництво двох заводів з виробництва гіпохлориту натрію на території Дніпровської та Деснянської водозабірних станцій. Наразі тривають проектні роботи», – сказав В.ЧЕНЧЕВИЙ.

Він переконаний, що, за умови будівництва заводів, упродовж найближчих декількох років столиця повністю відмовиться від використання рідкого хлору для очищення питної та поступово модернізує систему водоочистки в цілому. Нагадаємо, що ці заходи передбачені програмою «Питна вода Києва до 2020 року».

«Вважаю, що модернізація, яка відбувається у «Київводоканалі», дасть можливість використовувати технології очищення води, які дозволять підняти її якість до європейських параметрів», – додав В.ЧЕНЧЕВИЙ.