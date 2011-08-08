Павуки почали нападати на людей вночі

На Харківщині почастішали випадки нападу павуків на людей у нічний час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної служби.

За наявною інформацією, такі випадки почали реєструватися останні три роки у липні – серпні.

Так, у 2011 році на території Харківської області вже зареєстровано 3 випадки укусів павуків у нічний час.

У облСЕС зауважують, що в цілому на території області налічується понад 370 видів павуків, із яких близько 30 відносяться до групи «павуків-вовків» і є слабоотруйними. Їхні укуси не викликають тяжких ускладнень.

Однак у СЕС радять людям, які постраждали від нападу павуків, звертатися до лікаря для огляду та необхідного лікування. Павука, який укусив, необхідно доставити у відділ медичної паразитології Харківської обласної СЕС для визначення виду, до якого він належить.

Довідка УНІАН. Найбільш небезпечні для людини павуки - каракурти, тарантули – зустрічаються тільки у південних областях України (Одеській, Херсонській, Миколаївській). Укуси цих комах для людини і тварин сильно отруйні і можуть за відсутності лікування спричинити тяжкі ускладнення.